Emergenza Coronavirus, le iniziative dell'Atalanta - La donazione all'ospedale di Bergamo

Non è affatto un periodo semplice per il nostro paese e per Bergamo, una delle città e delle province maggiormente colpite dall'emergenza coronavirus. L'Atalanta, che ha toccato con mano quanto sta accadendo, ha deciso di scendere in campo e dedicare una raccolta fondi all'ospedale della città, l'ASST Papa Giovanni XXIII. L'obiettivo è quello di raggiungere un milione di euro per aiutare la struttura, cifra raggiunta a metà per via delle numerose donazioni già arrivate.

IL MESSAGGIO DEL GASP - Non solo la squadra, ma anche Gian Piero Gasperini si è schierato a favore della raccolta fondi a favore del CESVI. Il messaggio, ovviamente postato sui canali social della società orobica, è dedicato all'ospedale della città che non riesce più a sostenere le spese per il materiale medico: i nerazzurri hanno deciso di donare inizialmente 50.000 €, un decimo dell'obiettivo principale di 500mila euro. Ad oggi le donazioni sono aumentate ed è stato posto un altro traguardo, più ambizioso vista la durata dell'emergenza: il tutto per poter comprare materiale sanitario ma anche per dare un pasto caldo agli anziani che in un periodo di emergenza non possono ricevere le cure adeguate.

IL PALLONE DI JOSIP - Il numero 72 nerazzurro, nei giorni scorsi, ha deciso di donare il pallone della tripletta di Valencia. Un simbolo "in segno di vicinanza, riconoscenza e affetto per quanto medici, infermieri e tutti coloro che sono coinvolti", si legge sul comunicato della società. Non sempre i gesti di solidarietà si traducono in raccolte fondi, spesso anche simili episodi sono pensati e fatti con il cuore in mano e per poter far sentire tutti parte di una grandissima comunità.