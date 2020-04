Emergenza Coronavirus, le iniziative dell'Atalanta - Nerazzurri 'in campo', continua raccolta fondi

Un momento davvero difficile per la città di Bergamo, ma tutti si sono mobilitati per poter far fronte all'emergenza coronavirus. L'Atalanta, sin dall'inizio, ha deciso di scendere in campo insieme ai propri tesserati per aiutare tutte le strutture: Gasperini e i calciatori hanno infatti partecipato alla donazione del CESVI per aiutare l'ospedale Papa Giovanni, raccogliendo ben 50mila euro. Iniziative di squadra, ma anche singole: molti giocatori hanno scelto di aiutare i cittadini con alcuni progetti davvero interessanti.

L'INIZIATIVA DI GOLLINI - Il numero 95, sul suo profilo ufficiale, ha condiviso la raccolta fondi #HelpingHands: "Tutti insieme! Dona ora - si legge - per sostenere l’ospedale Sacco nella lotta contro il coronavirus. Grazie mille a tutti quelli che ogni giorno danno il loro massimo per combattere il virus", questo il messaggio da parte dell'estremo difensore nerazzurro che ha deciso di continuare ad aiutare le strutture ospedaliere della Lombardia.

Anche Djimsiti ha voluto partecipare in maniera attiva: il difensore degli orobici, insieme alla sua ragazza (che confeziona abiti, ndr), ha deciso di produrre mascherine da distribuire gratuitamente a chi non può acquistarle.

OSPEDALE DA CAMPO - La società nerazzurra, come si legge in una nota ufficiale apparsa sul sito nei giorni scorsi, ha deciso anche di partecipare alla costruzione dell'ospedale da campo costruito in pochi giorni nell'area Fiera della città. Insieme a RadiciGroup, main sponsor dei nerazzurri, sono stati acquistati i materiali utili per 200 posti letto presenti nella nuova struttura. Tutti insieme, come spesso recitano i vari messaggi sui social, per poter uscire da una situazione davvero drammatica.