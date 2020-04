Emergenza Coronavirus: sono i campioni che fanno il tifo per gli eroi in corsia

“Grazie Simone per questo gesto ma soprattutto per quello che tu e i tuoi colleghi fate ogni giorno” scrive Giorgio Chiellini, postando sui social la foto ricevuta da un operatore sanitario che ha scritto il numero tre e il nome del capitano della Juventus sul dpi. Tanti in corsia stanno indossando idealmente la maglia dei propri beniamini per scendere in campo contro il Coronavirus.

Paulo Dybala riceve un video con la “Dybala-mask” da una sua tifosa adesso impegnata in prima linea in reparto COVID. “La partita importante la gioco con voi” scrive Verdiana. E il numero dieci bianconero le risponde: “Oggi sono io a tifare per te”.

Ieri anche nella nostra casella direct è arrivato un messaggio: “Sono l’operatrice sanitaria su cui avete scritto l’articolo (con il numero uno di Laura Giuliani sul dpi, ndr) e volevo davvero ringraziarvi. Queste sono piccole cose ma in questo momento così difficile per noi significano tanto. Grazie ancora”. Siamo noi a ringraziare tutti voi: forza ragazzi!