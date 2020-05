Emilia-Romagna, Bonaccini: "Il calcio ripartirà. Tifo per la Juventus e Mihajlovic"

vedi letture

Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, ha rilasciato un'intervista sulla ripartenza del calcio al Corriere di Bologna: "Penso che il calcio ripartirà, la Bundesliga ha tracciato una rotta. Il tifoso vorrebbe andare allo stadio, lo capisco, ma in questo momento bisogna accettare che si riparta a porte chiuse. Se qualcuno avesse chiesto di giocare in piena pandemia l’avremmo considerato ubriaco. Con il virus che sta rallentando, grazie al lavoro dei medici e ai sacrifici imposti agli italiani, è naturale che si pensi a ricominciare: il calcio è un’industria che sostiene gli altri sport e che ha un indotto enorme".

La Bundesliga è già ripartita, la Liga sta per farlo e poi toccherà alla Serie A. Il presidente dell'Emilia-Romagna si esprime così sulle tempistiche: "Posso dire che da noi ci hanno messo più tempo, sì, anche per l’atteggiamento discutibile di alcuni presidenti, ma la fase è del tutto inedita quindi non è affatto facile. Serie A? Da juventino scudetto alla Juve. In coda spero solo che la Spal si salvi. Fra le emiliane mi piace il Sassuolo, ma penso a un testa a testa fra Bologna e Parma e direi la prima che potrebbe abbinare anche la vittoria di Mihajlovic".