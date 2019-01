Emozioni, quattro gol e difese ballerine: Fiorentina-Roma 3-1 al 45'

© foto di Federico De Luca

Primo tempo bellissimo, ricco di gol ed emozioni al Franchi. La Fiorentina è in vantaggio per 3-1 sulla Roma nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia, grazie alla doppietta di Chiesa e al gol di Muriel. Inutile, per il momento, la rete di Kolarov.

Il grande protagonista della prima frazione è sicuramente il numero 25 viola, che prima impegna Olsen con una gran conclusione da fuori area, poi firma una doppietta tra il 7' e il 18', sfruttando i buchi della difesa giallorossa e gli assist di un ispiratissimo Mirallas. La squadra di Di Francesco prova a reagire e accorcia le distanze grazie al siluro dalla distanza di Kolarov, ma pochi istanti più tardi arriva il sigillo di Muriel, il cui impatto con la nuova maglia continua ad essere straordinario. Ancora Chiesa sfiora la tripletta, chiamando il portiere ospite alla grande risposta nel finale. Tre a uno all'intervallo, ci attende una ripresa esaltante.