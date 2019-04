Empoli, Caputo ci crede: "E' il momento di reagire da squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sappiamo di affrontare una squadra in un buon periodo, ma allo stesso tempo quella col Bologna può rappresentare una gara perfetta per darci lo slancio per ripartire". Francesco Caputo, attaccante dell'Empoli, parla così a Sky Sport in merito al finale di stagione che attende il club toscano: "Il mister sta cercando di tenere il gruppo compatto, l'entusiasmo può portarci a fare grandi cose".

Gli errori da non fare? "Noi ci crediamo. I numeri parlano chiaro, dietro siamo un po' difficoltà ma adesso è il momento di reagire da squadra e cercare di sbagliare il meno possibile fino alla fine".