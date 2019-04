© foto di Federico De Luca

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha parlato della sua squadra ma in generale anche della lotta salvezza, esprimendo anche un giudizio indiretto sul Frosinone, prossimo avversario del Parma: "Ad un certo punto della stagione giocavamo bene, ma non ottenevamo risultati. L’idea era quella di passare a un calcio più provinciale, ma alla fine avevamo di nuovo bisogno di mister Andreazzoli per ridare convinzione alla squadra. Frosinone-SPAL? L'ho vista e mi è sembrata un anticipo di Serie B, mentre noi abbiamo espresso un calcio di un certo livello, anche contro Inter e Juventus".