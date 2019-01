Empoli, Corsi: "Rog ci farebbe comodo. Bennacer piace al Napoli"

© foto di Federico Gaetano

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Rog? A me piacerebbe e ci farebbe tanto comodo, ma analizzando i numeri non mi sembra che siano numeri da Empoli. Mi piacerebbe cogliere l’entusiasmo di uno che viene a giocare qui, non ci ho parlato ma ho letto che ci sono tante squadre importanti su di lui, potrebbe sembrare un ripiego, quello è un aspetto che a me disturba molto. Bennacer al Napoli? A loro piace, sia a Cristiano (Giuntoli, ndr) che al mister, io sinceramente non saprei, l’Inter ad esempio non ha un giocatore così bravo lì in mezzo al campo. Mi sembra un giocatore da grande club. Giuntoli mi ha manifestato interesse un paio di mesi fa, poi magari ne ha due che gli piacciono di più”.