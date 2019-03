Empoli, Corsi: "Tre big su Bennacer. Traorè? Ha recuperato, ora sta bene"

© foto di Federico Gaetano

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato di Hamed Traorè, promesso sposo della Fiorentina per giugno, ha parlato così del giocatore ai microfoni di Radio Sportiva: "Bennacer ha qualità per giocare in una squadra importante, ci sono almeno tre squadre che ambiscono alla Champions League alle quali manca uno come lui in rosa. Insieme a Krunic e Di Lorenzo sono destinati a un grande futuro. Traore? È arrivato stanco a gennaio, poi ha recuperato la condizione e Andreazzoli lo ha subito rimesso dentro. Ora anche i numeri confermano che prima era in difficoltà e ora è in un buon momento di forma".