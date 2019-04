© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell'Empoli Dimitris Nikolaou ha parlato a Radio Lady dopo lo 0-0 in casa dell'Atalanta: "Sono molto contento, perché la mia squadra ha preso un punto su un campo molto difficile. Sono anche contento di aver esordito in Serie A e voglio continuare a lavorare ogni giorno per essere sempre più forte. Il mio ruolo? Posso giocare sia a destra che a sinistra. Il ruolo di centrale è comunque una buona posizione per me, lì ho modo di gestire la situazione e comandare la difesa. La mia condizione? E' buona. Lavoro ogni giorno per migliorarla. Oggi ho giocato la mia prima partita da titolare dopo sei mesi. Col tempo e giocando migliorerà ancora di più. Ero pronto per questo, aspettavo questo momento. Il mister è il campo, è lui che decide: quando ha bisogno di me, io voglio rispondere prontamente".