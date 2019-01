© foto di Federico Gaetano

Ultime sul mercato dell'Empoli da La Gazzetta dello Sport. Il club toscano - si legge - non è andato oltre il sondaggio per Destro del Bologna, visto l’alto ingaggio del giocatore e ora è in salita l’affare Kownacki (Samp) dopo il ko di Caprari. Per la difesa scatto per Dell’Orco (Sassuolo) e piace sempre Bani (Chievo). In mezzo al campo sondato Piazon (Chelsea). Sulla fascia mancina è in arrivo Costa (Spal) in prestito con diritto di riscatto, salta invece Pajac dal Cagliari. Pasqual può rinnovare, si cerca una sistemazione per Antonelli.