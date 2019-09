© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una scelta che inevitabilmente doveva portare delle conseguenze. E così è stato. Nella serata di ieri la Juventus ha consegnato la lista alla UEFA per la Champions ed Emre Can è il grande escluso (insieme a Mandzukic). Lo stesso ex Liverpool, tramite alcune parole alla Bild, fa emergere tutta la propria rabbia per la scelta del club bianconero che a detta sua gli aveva promesso altro, nelle ultime ore di mercato: "E' una cosa estremamente scioccante, la telefonata con cui me lo hanno comunicato è durata meno di un minuto e non mi è stata data una spiegazione. Questa cosa mi rende arrabbiato e deluso. Ora trarrò le mie conclusioni e parlerò col club al mio ritorno a Torino. La scorsa settimana mi era stato promesso qualcosa di diverso dalla società, il PSG si era mosso per me ma avevo scelto di restare alla Juventus. La condizione però era che avrei potuto giocare la Champions League".