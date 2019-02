© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus chiude la pratica Sassuolo e segna lo 0-3 con il neo entrato Emre Can. Il tedesco, in campo da 10 secondi, riceva sulla sinistra da Cristiano Ronaldo e con un bellissimo diagonale di sinistro batte per la terza volta Consigli. A 5 minuti dal termine Sassuolo-Juve è sullo 0-3.