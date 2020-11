"Eriksen ha avuto tante occasioni". Ma è il meno utilizzato da Conte tra i sempre disponibili

“Ha avuto tantissime possibilità. Anche più di altri”. Christian Eriksen resta un tema caldo in casa Inter, e così Antonio Conte ha chiuso ancora una volta circa il minutaggio del fantasista danese, da molti considerato insufficiente per consentirgli la possibilità di esprimersi.

Quanto ha giocato Eriksen? Già in passato, il tecnico salentino aveva evidenziato come l’ex Spurs avesse giocato “il giusto”. A distanza di qualche tempo, le occasioni sembrano addirittura calate. A oggi, Eriksen è infatti soltanto il 15° giocatore della rosa interista per minuti a disposizione: ne ha giocati fin qui 301, suddivisi in 7 partite, di cui 4 da titolare. Per capirsi, soltanto sette giocatori tra quelli impiegati da Conte hanno avuto meno spazio: si tratta di Skriniar, Sanchez, Gagliardini, Ranocchia, Sensi, Pinamonti e Nainggolan. A differenza di Eriksen, però, sono tutti giocatori risultati indisponibili almeno per una partita nel corso di questa stagione. In alcuni casi, anche periodi ben più lunghi di una partita. Cosa che fa del danese il calciatore della rosa meno utilizzato tra quelli che Conte ha sempre avuto a disposizione.

Gli altri centrocampisti? Da notare, inoltre, il confronto tra i 301 minuti di Eriksen e quelli degli altri centrocampisti, i suoi potenziali competitor. Barella na ha giocati finora 750, Vidal arriva a 661, Brozovic a 587: sostanzialmente, tutti hanno giocato il doppio di Eriksen.