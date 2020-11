Eriksen, Vidal e Bastoni. Antonio Conte parla anche dei singoli: "Arturo non si discute"

Poche battute anche sui singoli giocatori da parte di Antonio Conte nel corso della lunga intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport'. Molto diplomatico il tecnico dell'Inter sulla scarsa fiducia in Christian Eriksen: "Tutte le scelte che faccio sono sempre e solo per il bene dell’Inter non per quello del singolo giocatore".

Parole ben diverse quando invece i soggetti in questione sono Alessandro Bastoni e Arturo Vidal. Il primo è stato lanciato e consacrato in prima squadra proprio dall'attuale tecnico nerazzurro, il secondo è una scelta di mercato ben precisa di Conte, che l'ha inseguito fin dalla sua prima estate ad Appiano Gentile: "Un tecnico deve avere una visione. Guardi un ragazzo e vedi quello che potrebbe diventare. E in Bastoni l’ho visto. Vidal è un grande giocatore, in campo sa sempre cosa fare. Avrebbe bisogno di due settimane di allenamenti full immersion, ma si gioca continuamente e quindi dovrà prendere la forma migliore giocando. Però Arturo non si discute".