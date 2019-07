ESCLUSIVA TMW - 75 mln per De Ligt. Nocerino: "E Barzagli quanto valeva?"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

"Sto imparando tante cose e sono contento di essermi iscritto al corso. E' molto importante, sono qui per imparare. L'obiettivo è arrivare alla fine del ritiro con un bagaglio più ampio". Parole e pensieri di Antonio Nocerino, ex centrocampista tra le altre di Milan e Juventus attualmente a Coverciano per allenarsi con gli altri svincolati. E intraprendere i primi passi per diventare allenatore. "La Juventus è forte, molto forte - ha detto in esclusiva ai nostri microfoni -. Ma mi auguro per il campionato e per chi lo guarda che non finisca a gennaio. Mi auguro un po' più di combattimento. La Juventus mi incuriosisce perché ha cambiato l'allenatore, sono felice per Conte che è tornato in Italia. Poi c'è il Milan che ha preso un allenatore molto bravo, c'è il Napoli. Secondo me quest'anno il campionato sarà molto più equilibrato".

La Juventus è completa con l'acquisto di De Ligt?

"La Juventus ha talmente tanti giocatori forti che trovare giocatori più forti di quelli che ha è difficile. Non so se prenderà Icardi, ma ha Higuain, Ronaldo, Dybala e Mandzukic. Credo il primo obiettivo sia sfoltire la rosa, poi solo dopo pensare a un eventuale acquisto".

Quindi Icardi lo vedresti meglio al Napoli?

"All'Inter ha difficoltà e a mio avviso ne ha più bisogno il Napoli rispetto alla Juventus".

De Ligt è andato alla Juventus per 75 milioni di euro.

"I prezzi in questo momento non fanno più testo, ho letto prezzi allucinanti e sono esagerati. Allora Barzagli all'epoca quanto valeva? E Thuram e Cannavaro? Si ambienterà sicuramente perché lì c'è una società sana, si ambienterà facilmente. E' sicuramente un giovane di valore, ma bisogna dargli tempo perché è giovane e viene da un altro paese. Bisogna solo avere pazienza e aiutare il giocatore a mettersi nelle migliori condizioni possibili".

Il Napoli potrà insidiare la Juventus?

"Il Napoli ha un buon blocco di giocatori, ma se la Juventus che vince lo Scudetto compra top player il Napoli non può essere da meno. James Rodriguez è un calciatore di una qualità immensa e il Napoli ha bisogno di questi calciatori per fare il salto di qualità: se li hai meglio, altrimenti è più difficile".

La Roma potrebbe essere la soluzione giusta per Higuain?

"Bisogna capire cosa ha nella sua testa. Se vuole rimettersi in discussione, se vuole far vedere il suo talento. Io fossi in lui ci andrei, perché Roma è un ambiente che può coccolarlo. Io andrei lì e proverei a fare il meglio possibile".