ESCLUSIVA TMW - Acquafresca: "In Champions la Dea può essere la sorpresa"

Robert Acquafresca, ex attaccante tra le altre di Cagliari e Atalanta, è ora nel ritiro dei calciatori senza contratto a Coverciano. E con lui abbiamo parlato di vari temi, anzitutto di lui stesso. "Per ora - dice a TMW - per il mio futuro ci sono state varie chiacchierate, spero ci possa essere qualcosa concreto e allettante. Ma ora ho iniziato questo percorso e sarà un'esperienza certamente interessante".

Da ex atalantino che pensa dei bergamaschi che ora inizieranno l'avventura in Champions?

"Io l'ho detto a metà campionato: speravo che l'Atalanta arrivasse in Champions. Sono contento per loro, l'allenatore è molto preparato e a loro auguro di fare davvero bene"

Finora acquisti mirati da parte dell'Atalanta...

"Ma credo prenderanno altri giocatori importanti. La Cham sarà difficile e lo stanno giustamente sostenendo tutti ma al tempo vorranno competere e nessuno vorrà fare brutta figura. Conosco Gasperini, è stato mio allenatore e sono sicuro che faranno bene. A mio parere saranno la sorpresa"

Che idea si è fatto finora sul Cagliari?

"Perso Barella è arrivato Rog, un buon acquisto. Non c'è più Padoin che anche nello spogliatoio dà tanto. Nainggolan? Ho letto dell'ipotesi di un suo ritorno, bisogna vedere se c'è l'intenzione di tornare a casa. Sua moglie tra l'altro è sarda e colgo l'occasione per fare in bocca al lupo a lei per la sua salute così come mando un messaggio di vicinanza a Mihajlovic".

