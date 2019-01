ESCLUSIVA TMW - Adani: "Herrera da prendere. Nandez farebbe bene a tutti"

Lele Adani ha parlato a TMW a Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze. La chiacchierata ha preso spunto dal probabilissimo passaggio di Godin a giugno all'Inter: "Il problema suo è solo fisico nel senso che ha 33 anni ma ha dimostrato di saper fare 50 partite all'anno: si presenta da solo, come leadership, forza nella marcatura, capacità guidare il reparto. Acquisto centrato, se va in porto. Skriniar non va perso, è uno dei centrali più forti al mondo, è determinante in ogni gara, imposta e chiude, accetta l'uno contro con disinvoltura. Diventerebbe difficile sostituirlo. Il futuro e i giovani seguiti dall'Inter? Mi piacciono soprattutto i giocatori forti e pronti, in particolare se vanno nelle big devono essere davvero molto bravi perchè non c'è tempo per l'apprendistato.

Herrera? Ne parlo da 7 anni. Prima in tanti non lo hanno preso per il costo, ora è in scadenza ed è da prendere. E' un incursore che ha giocato con vari allenatori. Può svolgere varie richieste, come anche interno di centrocampo: è più di inserimento che di costruzione ma nel calcio italiano servono questi giocatori che arrivano da dietro.

Nandez? Uruguagio che farebbe bene a tutti ancor di più al Cagliari. Può fare tanti ruoli, con intensità, grinta e discreta qualità. Eclettico per il centrocampo.

Brazao? Sui portieri bisogna stare attenti. Alisson è migliorato in Italia, le qualità che aveva fatto vedere nell'Internacional le ha dovuto ridiscutere e incrementare in Italia.

Paqueta? E' un giocatore che per ora avrà colpi tra la linea di centrocampo dei mediani e quella della punta. Dovrà essere bravo il Milan ad avere da lui il rendimento dentro i 90 minuti e non solo di giocate sporadiche".

