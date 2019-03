ESCLUSIVA TMW - Addio Nicola, l'ex ds Larini: "Col Napoli buona Udinese"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Udinese riparte da Igor Tudor, dopo aver esonerato Davide Nicola. Il tecnico croato torna sulla panchina bianconera dopo l'esperienza di un anno fa, quando ha guidato i friulani nelle ultime quattro gare della passata stagione. A commentare il cambio di gestione tecnica, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, ci ha pensato l'ex ds friulano Fabrizio Larini.

Mister Nicola ha perso 4-1 contro la Juventus e poi 4-2 a Napoli, ora l'Udinese ha optato per il cambio. "Valutare questa decisione della dirigenza bianconera dall'esterno è ovviamente difficile, posso dire che spesso ho visto una squadra poco propositiva. Anzi, forse contro il Napoli è scesa in campo una buona Udinese. Al San Paolo abbiamo visto una formazione con la giusta voglia e determinazione. Forse la Società ha capito che non c'erano i presupposti per andare avanti nel migliore dei modi, per salvarsi ha probabilmente deciso di cambiare rotta".

La classifica vede l'Udinese avanti di un punto sulla zona retrocessione, con una gara da recuperare. "Le possibilità di salvarsi ci sono, lo dice appunto la graduatoria. Lo dice anche l'atteggiamento della squadra mostrato a Napoli, a prescindere dal risultato finale di quella partita. Però, ripeto, parlo dall'esterno. Bisognerebbe conoscere le dinamiche dall'interno per fare una valutazione complessiva".