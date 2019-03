ESCLUSIVA TMW - Ag. Bove (53°): "Mezzala moderna, la Roma ci crede"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edoardo Bove è uno dei talenti più lucenti del settore giovanile della Roma. Che, storicamente, è uno dei più floridi del calcio italiano. Il 2002 è già nel giro della Primavera e Tuttomercatoweb lo ha raccontato con Pasquale Gagliardi, della GG11, agenzia che segue il calciatore. "E' una mezzala, un centrocampista moderno, dinamico. E' un box to box, una mezzala moderna che sa tirare e che sa anche segnare. E' uno dei pochi 2002, peraltro, che si sta affacciando in Primavera ad alti livelli".

Parliamo di presente e di futuro?

"La Roma ci crede, è stato uno dei primi della sua annata a fare il contratto. Peccato non sia in Nazionale come presenza fissa, ma ci sarà presto".