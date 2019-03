ESCLUSIVA TMW - Ag. Del Sole (69°): "Ricorda il primo Bernardeschi"

Fonte: A cura di Niccolò Ceccarini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla posizione numero 69 della classifica di migliori giovani italiani troviamo Ferdinando Del Sole, talento cresciuto nel Pescara e già acquistato dalla Juventus, che lo ha lasciato in prestito al Delfino per continuare il suo percorso di crescita. Il suo agente Marco Sommella, contattato da TMW, lo descrive così: "È sicuramente uno dei giovani più interessanti. È un mancino, può giocare sia come attaccante esterno che come trequartista, ricorda il primo Bernardeschi. La speranza è che possa imitarlo nel corso degli anni. La Juve lo ha preso l'anno scorso anticipando la concorrenza, evidentemente hanno intravisto qualcosa di buono. Quest'anno è stato un po' penalizzato, adesso sta trovando un po' più spazio a Pescara. Quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre bene. Con i Lecce ha segnato due gol di pregevole fattura. La Juventus lo tiene in grande considerazione, la speranza è che il prossimo anno possa essere quello della consacrazione. Ovviamente, come tutti i giovani, ha bisogno di trovare fiducia e l'ambiente ideale. La storia di Zaniolo è un esempio per tutti i ragazzi: se sanno giocare a calcio e trovano il giusto ambiente, i risultati arrivano. In serie B può dire veramente la sua".