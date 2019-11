ESCLUSIVA TMW - Ag. Dybala: "Con l'Atletico gol da gladiatore. Alla Juve è felice"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Paulo ha segnato un gol da gladiatore!". Non sta nella pelle il fratello-agente della Joya bianconera, Gustavo Dybala, raggiunto in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com pochi minuti dopo il triplice fischio finale di Juventus-Atletico Madrid (1-0).

È stata proprio una magia su punizione di Dybala, d'altronde, a beffare Oblak da una posizione quasi proibitiva, decidere l'incontro dell'Allianz Stadium e regalare a Sarri e ai suoi il primo posto assicurato nel Gruppo D di Champions League: "Paulo è felicissimo per la vittoria, per il gol e per il primato in classifica. L'ho visto davvero bene stasera (ieri, ndr), ispirato e ancora una volta decisivo. Ha realizzato una rete meravigliosa e giocato un'altra gran bella partita insieme a tutti i suoi compagni", le parole del procuratore argentino.

E pensare che, solamente quest'estate, la frenesia del calciomercato avrebbe potuto portarlo lontano da Torino, magari al Manchester United o all'Inter. "Parliamo del presente - chiosa Gustavo Dybala -. Paulo è davvero contento per il momento che sta vivendo oggi alla Juventus, si sente bene fisicamente ed è sicuramente sulla strada giusta. Avanti così".