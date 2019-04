ESCLUSIVA TMW - Ag.Gonzalez: “Grazie Bologna, a Los Angeles per vincere”

© foto di Alessio Alaimo

“L’MLS è un mercato che è cresciuto molto, geograficamente è vicino al Costa Rica: quattro ore di aereo. E il club, Los Angeles Galaxy, è grande. Davvero importante”. Così a TuttoMercatoWeb, Juan Vicenfe Carvajal, agente del difensore Giancarlo Gonzalez che ha lasciato il Bologna per trasferirsi ai Los Angeles Galaxy. “A Giancarlo il Bologna - continua Carvajal - ha dato la possibilità di esprimersi al meglio. Per il Bologna è stato un anno complicato, ma si salverà. Ora però pensiamo alla nuova avventura, l’MLS”.

Come è nata la trattativa?

“Cercavamo una nuova opportunità importante. Tutto lo staff tecnico dei Los Angeles Galaxy conosce Giancarlo dall’esperienza di Palermo, abbiamo parlato e così tra una chiacchierata e l’altra è stata chiusa la trattativa. In MLS ha giocato Pirlo, c’era Giovinco. È stato qui anche il Tata Martino. Ora Barros Schelotto. È un mercato in continua crescita. Giancarlo vuole stabilizzarsi in MLS. Il Los Angeles Galaxy gioca sempre per vincere, il giocatore vuole conquistare il campionato e continuare a fare bene, anche in Nazionale”.