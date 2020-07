esclusiva Ag.Joronen: “Piace a tanti, ma ora pensa al campo. E il Brescia può salvarsi”

vedi letture

“L' Inter quel giorno era in stato di grazia ma sicuramente perdere 6-0 è duro colpo. L'importante in queste situazioni è riuscire a lasciarsi alle spalle il prima possibile quanto accaduto e concentrarsi immediamente sulla prossima partita. Sicuramente ha aiutato che un calendario cosi fitto non ti da tempo per pensare troppo agli aspetti negativi perché giochi ogni tre giorni, bravo quindi Diego Lopez a far si che una sconfitta cosi sonora non abbia lasciato qualche strascico”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del portiere del Brescia Jesse Joronen, Roberto De Fanti. “La lotta salvezza? Da metà classifica in giu sono tutte ancora in corsa, incluso il Brescia stesso. Nessuno è al sicuro perché non saranno importanti solo gli aspetti tecnici ma anche altri fattori come il caldo, gli infortuni e l'aspetto caratteriale dei calciatori. Rimpianti per il Brescia? Intanto la squadra dopo la vittoria di ieri è ancora in piena corsa. Forse qualche rimpianto può esserci per alcuni punti di troppo persi negli ultimi minuti delle gare, ma fare dietrologia è facile. Bisogna imparare e guardare avanti, mai indietro”.

Chiosa dedicata al mercato, perché Joronen piace e anche parecchio. “Jesse ha sicuramente dimostrato di essere portiere da serie A, con qualità tecniche e fisiche di grande livello. Quindi apprezzamenti ce ne sono stati molti, dall'Italia e - continua - dall'estero. Intanto concentriamoci su questa lotta per salvezza, lunga e tortuosa ma ancora possibile. Poi - conclude De Fanti - si vedrà”.