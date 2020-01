ESCLUSIVA TMW - Ag. Laxalt: “Vuole restare al Toro, non si sposta per 5 mesi”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Diego vuole restare al Torino, ha firmato un contratto e vuole continuare la sua esperienza in granata”. Così a TuttoMercatoWeb Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt di proprietà del Milan e in prestito al Torino. “A luglio vedremo, il Torino ha il diritto di riscatto: o rimarrà al Torino oppure tornerà al Milan. Ma ora non andrà da un’altra parte per cinque o sei mesi. Nel calcio mai dire mai, ma la volontà di Diego - continua l’agente - è di rimanere al Torino perché è la destinazione che abbiamo scelto in estate perché lo ha voluto l’allenatore e - conclude - per il gruppo”.