ESCLUSIVA TMW - Ag. Szoboszlai: "Lazio? Milinkovic è ancora lì"

© foto di Federico Gaetano

Milinkovic agita il mercato della Lazio. Il centrocampista serbo, la cui valutazione è di 80 milioni, potrebbe lasciare Roma, come ammesso anche nei giorni scorsi da Lotito. Il diesse Tare sta già lavorando per farsi trovare pronto, se si dovesse concretizzare la sua cessione. Tra i nomi caldi accostati al club biancoceleste, c'è soprattutto quello di Dominik Szoboszlai, talento classe 2000 del Salisburgo. Per parlare del futuro del giovane centrocampista ungherese, su TMW è intervenuto in esclusiva il suo agente, Matyas Esterhazy:

"Ci sono molte voci su tanti club, ma le cose al momento non sono cambiate. Dominik si sta preparando a Salisburgo per la prima partita di campionato, in programma venerdì contro il Rapid Vienna. Lui come sostituto di Milinkovic? Il serbo è ancora un giocatore della Lazio, quindi non c'è bisogno di sostituirlo".