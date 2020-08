esclusiva Agostinelli: "Lazio, David Silva non si discute. Ibra e Ribery hanno aperto un varco"

Anche Andrea Agostinelli, grande ex laziale, commenta a TMW il probabile arrivo di David Silva in biancoceleste. "Sarebbe un rinforzo di gran qualità. Ha esperienza - spiega - e diciamo che questi giocatori, pur non essendo al culmine carriera, con le motivazioni giuste possono assolutamente dire la loro. Ibra da questo punto di vista ha aperto un varco e anche Ribery ha fatto lo stesso... E' tutta una questione di motivazione".

Sarà utile anche in Champions?

"Utilissimo. A centrocampo e in attacco può essere molto importante e non far sentire nulla di acquisito ai giocatori. La sua qualità non si discute minimamente, è un giocatore di grande spessore".

Che pensa invece della situazione di Inzaghi che ancora deve prolungare? Ci sono tante voci, anche la Juve...

"La Lazio deve tenerselo stretto, quel che fatto lui lo hanno fatto in pochi e le richieste che arrivano sono normali. Senza di lui sarebbe come ricominciare da zero...."