ESCLUSIVA TMW - Agostini: "Piatek unico. E anche gli scettici sono serviti"

Piatek non conosce ostacoli. Con la doppietta realizzata contro l'Atalanta ha realizzato sei gol in cinque gare con la maglia del Milan. Numeri eccezionali che testimoniano della forza dell'attaccante polacco. Per l'ex genoano adesso si sprecano i paragoni con illustri giocatori del passato. "Ha caratteristiche che lo fanno accostare a vari giocatori, per forza fisica, tecnica, visione della porta e la capacità di cercare sempre la profondità", dice a Tuttomercatoweb.com Massimo Agostini, ex attaccante rossonero. "I più scettici sono rimasti sbalorditi per questo periodo iniziale al Milan: c'è solo da fargli complimenti. L'umiltà e la voglia di emergere sono alcune delle sue qualità che lo hanno portato così in alto. E' bello vedere uno straniero che arriva dal Genoa e al Milan è capace di inserirsi subito, dando maggior qualità al reparto offensivo. Ha dimostrato di poter stare in una big, è un attaccante di alta qualità".

Tornando ai paragoni, che cosa pensa e quale può essere il più calzante?

"Per la forza fisica può ricordare Ibra, per la velocità Shevchenko. A mio parere comunque ha caratteristiche sue, difficile paragonarlo a qualcuno. Per il suo modo di giocare è unico in A. Ora è difficile mantenersi su questi livelli perchè se per 4-5 domeniche magari non segna, la situazione si rovescia".

Il quarto posto per il Milan diventa più probabile con questo Piatek?

"Se la giocherà fino alla fine, vedremo anche la Roma cosa saprà fare. L'Inter ha quattro punti di vantaggio sulla quarta ma il terzo e il quarto posto sono ancora aperti. E secondo me i sette punti di distacco tra il Napoli e l'Inter non sono così tanti anche in considerazione del fatto che ci sono ancora 14 gare a disposizione".