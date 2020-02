vedi letture

esclusiva Albertosi: "Milan, Thiago Silva è forte ma serve un centrocampista"

"Non so come mai ma al Milan in quest'ultimo periodo c'è sempre confusione". Ricky Albertosi si esprime così a proposito dei rossoneri, di cui adesso si discute molto anche in chiave futura. Soprattutto del tecnico del prossimo anno, con Allegri e Rangnick tra i nomi più chiacchierati. "In questo momento la squadra c'è e sta giocando bene - dice l'ex portiere a Tuttomercatoweb.com - Rebic sta facendo il fenomeno, è tornato quello che conoscevamo. A parte il derby è un discreto Milan. Certo, con l'inter una squadra che si rispetti quando è avanti 2-0 non può perdere. E invece i giocatori si sono imbambolati dopo aver subìto il primo gol. E' una squadra giovane e deve lottare: in questo momento magari è meno grintosa di come dovrebbe essere".

Pioli si può ancora giocare le sue chance per il prossimo anno?

"Sì, ha dato un gioco alla squadra. Non ho più visto quella confusione che c'era prima e i giocatori accettano quasi tutti anche la panchina. Si sta facendo rispettare e può essere certamente l'allenatore della prossima stagione soprattutto se dovesse centrare l'Europa".

L'agente di Thiago Silva nel frattempo ha dichiarato a TMW che se non rinnova col PSG il ritorno in rossonero potrebbe essere un'opzione. Che ne pensa?

"E' andato via parecchio tempo fa dal Milan, in difesa vedo adesso giovani che stanno progredendo. E' un gran giocatore che però adesso non servirebbe, occorrerebbe più un centrocampista che sappia anche attaccare".

Sabato sera Fiorentina-Milan: come vede, anche da ex viola, questa sfida?

"E' una partita aperta. Con Iachini c'è stata una svolta, i viola sono cambiati. Ma non bisogna illudersi più di tanto per i cinque gol segnati alla Samp. La Fiorentina ha sognato per i due rigori giusto che le sono stati assegnati e poi essendo una squadra da contropiede ha sfruttato le sue armi. Sabato sarà ripeto una gara aperta. Possono vincere entrambe".

Che idea si è fatto su Vlahovic?

"E' un giovane molto interessante, deve ancora fare esperienza. A mio parere è una punta che svaria e va lanciato, è svelto sul lungo e sa farsi rispettare grazie anche al suo fisico. Deve giocare come Ibra, restando lassù e facendo salire la squadra per poi andare a concludere".

A questo proposito in questi ultimi tempi si sono sprecati tanti paragoni con Ibra...

"Per diventare come lui ne deve magiare di pappa..."