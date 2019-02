Dopo lo spettacolare match di ieri sera tra Fiorentina e Atalanta, abbiamo sentito a TMW il parere di Daniele Amerini, ex calciatore che col Vicenza vinse la Coppa italia nel 1997. "L'Atalanta ha un impianto di gioco rodato, ma la Fiorentina è una squadra vera, con un gran carattere e che segue l'allenatore. I viola sanno rimontare spesso, non mi ha sorpreso la reazione. Magari se non fosse stato trovato il gol del 2-1 subito, sarebbe stata più dura. Chiesa e Muriel fanno la differenza. Da citare per i bergamaschi Ilicic: ha fatto vedere che in giornate come ieri è da top club. La continuità non è il suo forte ma certe giocate sono state fantastiche. Chiesa? Vale tanto, 70-80 milioni, è difficile dirlo. E' il giovane più forte in italia. Una stagione da doppia cifra lo consacrerà a livelli eccezionali. Chi vince la Coppa Italia? L'Atalanta può essere la sorpresa ma il Milan se continua così può avere il favore del pronostico anche se in fondo tutte possono giocarsela".

