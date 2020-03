esclusiva Antonelli: "Spero si riprenda a metà maggio. Mercato? Pochi colpi milionari"

vedi letture

Intervenuto al TMW News, Stefano Antonelli - agente e intermediario di mercato - ha parlato innanzitutto della possibile ripresa del campionato: "Non è facile sbilanciarsi adesso, dobbiamo aspettare. Ci sono assemblee di Lega, riunioni in programma ma non abbiamo capito l'entità di questo virus, quando riusciremo a debellarlo e quando saremo immuni da questo contagio. Il mio auguro è che si riprenda a metà maggio, significherebbe che iniziamo a vivere e a rivedere calcio e che ci saremmo liberati di questo virus che ci sta lacerando. Se si riprende a metà maggio vorrebbe dire che le squadre avrebbero ripreso ad allenarsi intorno o poco dopo la metà di aprile. Un minimo di ripresa preparazione ci vuole. Ora certamente conta la salute ed è fondamentale stare a casa".

Il prossimo calciomercato come sarà? Come possiamo immaginarlo?

"Mi immagino che quando riprende la vita di tutti i giorni, forse riusciamo pian piano a normalizzare tutto. Non ci saranno tanti colpi milionari. Ma qualcuno ci sarà: sia le big che le medie hanno fatto il loro scouting. Le idee ci sono e le necessità dei ruoli si sanno. Vedo la situazione adesso in positivo e se riparte calciomercato significa che tutto è ricominciato e che riparte un sistema che sarà comunque virtuoso"