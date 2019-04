ESCLUSIVA TMW - Arsenal, Pires: "Napoli, oggi passiamo noi. Rifiutai la Juve"

Dopo la clamorosa eliminazione della Juventus dalla Champions League, il Napoli resta l'unica squadra italiana ancora impegnata in campo europeo. Un onore e un onere da portare avanti stasera contro l'Arsenal, in cerca di una preziosa quanto complicata rimonta nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Per presentare nel dettaglio il big match del San Paolo, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva la leggenda dei Gunners, oggi ambasciatore, Robert Pires, vincitore in carriera di due Premier League, tre Coppe d'Inghilterra e due Community Shield, oltre che campione mondiale ed europeo con la Nazionale francese.

Pires, che idea si è fatto del Napoli?

"È una squadra che mi piace molto. Innanzitutto amo Carlo Ancelotti, un allenatore fantastico che ha vinto tantissimi titoli tra Italia, Francia, Germania, Spagna e Inghilterra. Il suo Napoli poi vuole giocare sempre a calcio a viso aperto, ha un'ottima rosa con tanti elementi di qualità".

La rimonta azzurra è possibile secondo lei?

"Il Napoli potrebbe farcela, soprattutto perché gioca al San Paolo. Il discorso qualificazione è ancora totalmente aperto, non vedo chiari favoriti, ma sinceramente spero che passi l'Arsenal visto che adesso ho riniziato a lavorare per i Gunners (ride, ndr)".

Dopo il 2-0 dell'andata partite sicuramente avvantaggiati.

"All'Emirates abbiamo giocato bene, è difficile per chiunque affrontarci in casa. Il mio pronostico, nonché il mio augurio, è Arsenal-Valencia in semifinale. Mi dispiace per i tifosi del Napoli e per tutti gli italiani, non me ne vogliate".

Che partita si aspetta stasera?

"Un'altra sfida emozionante e intensa, l'atmosfera del San Paolo è sempre stupenda. Tutti sanno che i tifosi azzurri sono molto calorosi, sono straordinari nel sostenere la loro squadra. Mi aspetto una sorta di finale anticipata di Europa League".

Chiosa invece sulla sua lunga e prestigiosa carriera da calciatore. Ci confessi una cosa: tra Stade Reims, Metz, Marsiglia, Arsenal, Villarreal, Aston Villa e FC Goa, non le sarebbe piaciuto tentare la sorte anche in Serie A?

"Assolutamente sì, mi sarebbe piaciuto molto. A essere onesto, nel 2000 la Juventus mi voleva acquistare dall'Olympique Marsiglia, ma io alla fine scelsi l'Arsenal. La Serie A comunque è un ottimo campionato e l'Italia in generale mi ha sempre fatto impazzire".