Pires: "Felice per Ramsey, giocherà con Ronaldo. Juve top club"

Robert Pires, leggenda del calcio francese e dell'Arsenal, ha parlato a Sky Sports dell'addio di Ramsey ai Gunners: "Sono molto dispiaciuto per il suo addio. Conosco Aaron, è un grande giocatore, sta facendo bene e ha segnato molti gol. Era importante per la squadra, soprattutto come uomo spogliatoio. Questo è il calcio, dobbiamo rispettare la sua decisione e la voglia di intraprendere una nuova sfida e di cominciare una nuova vita. Per questo sono felice per lui, merita questa grande opportunità. La Serie A è un buon campionato e la Juve è tra i migliori club d'Europa; in più, giocherà con uno dei giocatori più grandi del mondo, Cristiano Ronaldo".