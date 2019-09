Fonte: dall'inviato a Manchester, Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ashley Cole, ex terzino della nazionale inglese e con una breve parentesi alla Roma, ai microfoni di Tuttomercatoweb a margine della partita d'addio di Vincent Kompany al Manchester City ha parlato di Chris Smalling e del suo passaggio proprio in giallorosso: "Non sarà facile, i tifosi si aspettano molto. È un campionato difficile, una delle migliori leghe al mondo e si aaspettano molto da lui. Lui è un buon centrale, abile nei contrasti ed è un buon acquisto per la Roma. Gli auguro buona fortuna".

Suggerimenti su come vivere l'esperienza in Italia?: "Esperienza intensa. Vinci un incontro, sei il migliore. Lo perdi non sei buono. Ma Smalling ha giocato in un grande club come il Manchester United e sa come gestire certe aspettative".