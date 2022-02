ufficiale Ashley Cole entra a far parte dello staff tecnico di Lampard all'Everton

Dopo aver soffiato al Chelsea Joe Edwards, Frank Lampard mette a segno un altro colpo per lo staff tecnico del suo Everton. Il club di Liverpool ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo con Ashley Cole, che entrerà a far parte della squadra di allenatori dei Toffees: "Sono entusiasta, quando Frank mi ha chiamato ho subito accettato. Per me è una grande opportunità, in un club fantastico", ha detto l'ex Chelsea, Roma ed Arsenal.