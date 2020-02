vedi letture

esclusiva Atalanta, Luca Percassi: "Nostra Champions un sogno. Serata unica"

In esclusiva a Tuttomercatoweb.com, l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ha parlato a margine della cena di gala organizzata alla vigilia della sfida contro il Valencia in Champions League. Queste le sue parole: "Questa è una serata unica, speciale, la più importante della nostra storia".

Tutto questo è il frutto della programmazione?

"Sì, i risultati determinano tanto ma non interferiscono su quello che ci siamo programmati di fare nel prossimo futuro".

Si aspettava di arrivare fino a qui?

"No, era impossibile da immaginare".

Qual è l'obiettivo dell'Atalanta?

"Vogliamo dare battaglia in ogni partita, sapendo che sarà sempre più difficile, visto che il campionato è sempre più agguerrito. Non ci dobbiamo accontentare perché basta poco per scivolare in basso. Dobbiamo continuare così".