Intervenendo al TMW News, Vlada Avramov, ex portiere di Fiorentina e Cagliari ha parlato della sfida di stasera ma anche del caso Ribery e del futuro del francese alla luce del furto subìto in casa. "In circa cinque anni a Firenze non mi è mai capitato nulla di simile ma capisco il suo stato d'animo e che si senta ferito. Non credo però che per questo motivo possa dire addio. Si può sempre cambiare casa. Sono convinto che se dovesse restare da solo a Firenze non avrebbe timori, certo ha preoccupazioni per la famiglia ed è normale. Purtroppo sono cose che possono succedere in tutto il mondo. Spero comunque che Ribery resti a Firenze, per lui e per la Fiorentina.

Che gara si aspetta tra Fiorentina e Cagliari?

"Sarà bellissima, giocheranno entrambe palla a terra. Spero in un pari, così non mi faccio nemici. Il Cagliari era partito fortissimo poi credo che i problemi siano nati dal match perso con la Lazio dopo cento minuti".

Come vede il futuro di Nainggolan?

"Innanzitutto a Cagliari è impossibile trovarsi male. Io ad esempio sarei rimasto tutta la vita là. So che Nainggolan vuole restare ma non dipende solo da lui. E' uno dei miei migliori amici. E gli ho parlato bene anche della Fiorentina...".

A Cragno cosa consiglia?

"Deve a mio parere restare un altro anno a Cagliari. E' rientrato dopo l'infortunio e ora credo gli faccia bene un'altra stagione in rossoblù".