esclusiva Balotelli e il Franciacorta, parla il dg: "Sembra uno di noi. Sta ponderando sul futuro"

vedi letture

Mario Balotelli ama stupire, sempre e comunque. Negli ultimi giorni l’ex attaccante del Brescia, svincolato, è tornato a far parlare di sé per la scelta di avvicinarsi al Franciacorta Fc, società che milita in Serie D. Dietro a questo rapporto non ci sono ragioni di mercato, ma solo di amicizia e voglia di restare in forma. Il tutto ovviamente in attesa della scelta del prossimo club in cui giocare. “E’ felice e positivo”, spiega in esclusiva per Tuttomercatoweb il direttore generale del Franciacorta Alessandro Marocchi, prima di spiegarci nel dettaglio i perché e i percome di questa scelta.

Prima domanda inevitabile. Ma com’è nata questa idea?

“E’ semplice, Mario è molto amico di un nostro giocatore, Alessandro Bertazzoli. Visto il rapporto gli ha chiesto di potersi allenare con la squadra per mantenere la forma e da lì è nato tutto. A noi come società non poteva far altro che piacere, avere in campo un giocatore così. Alza in tutto e per tutto la qualità del lavoro”.

Da vicino, che Mario Balotelli sta osservando in questi giorni?

“Si allena in gruppo con la squadra, è sempre puntuale alle sedute e sorridente. Sembra quasi che sia a tutti gli effetti uno dei nostri”.

Raccogliamo l’assist. Ma ne avete mai parlato di questa possibilità? Del poter restare a giocare a tutti gli effetti, magari per qualche partita?

“Lo diciamo come battuta. Non penso sia oggettivamente una cosa fattibile. Balotelli è un giocatore da altra categoria. Anche solo parlarne è fantacalcio, è sognare. Ma la realtà è ben diversa”.

Sorridente e puntuale, diceva. Entrando più nello specifico?

“Ogni volta che arriva al campo è felice, disteso, lo vedo veramente positivo. Anche in partitella scherza e ride con tutti, anche coi più giovani. In certe situazioni li aiuta, li richiama, li consiglia… Insomma una figura positiva all’interno del gruppo e anche dal punto di vista fisico sta ritrovando la miglior condizione”.

Che tipo di lavoro sta facendo?

“Si allena in tutto e per tutto con noi, tutti i giorni due ore al giorno, spesso dalle 15 alle 17. Stiamo lavorando parecchio in vista della ripresa del campionato, quindi i ritmi sono alti. Poi ovviamente si sofferma anche a livello individuale col preparatore”.

Non può sottrarsi alla domanda. Cosa le ha detto in merito al futuro?

“Difficile che si sbilanci, non si lascia scappare niente. Quel che so è che ultimamente gli sono arrivate tantissime proposte, lui si sta prendendo il proprio tempo per ponderare bene su una scelta importante”.

Sua personalissima opinione. A sensazione, punterebbe sull’Italia o sull’estero?

“A livello personale mi piacerebbe ammirarlo ancora in Italia, in Serie A. Non so perché ma mi ispirerebbe vederlo alla Fiorentina…”.