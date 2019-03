ESCLUSIVA TMW - Bastoni 6°, Tinti: "A breve sarà pronto per l'Inter"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alessandro Bastoni è universalmente considerato uno dei perni del calcio italiano che verrà. La scelta fatta dall'Inter, insieme all'agente Tullio Tinti della TMP Soccer, è sembrata ben più che azzeccata: una stagione al Parma dove crescere e maturare. Solo che, rapidamente, si è preso i galloni da titolare, da protagonista. "Alessandro è un difensore centrale, un '99 che gioca titolare in A, e questo racconta già molto -spiega Tinti a Tuttomercatoweb.com su Bastoni, sesto nella top 100 dei talenti di Tuttomercatoweb.com-. E' un talento, un mancino, alto, ha un futuro raggiante. E' un bravo ragazzo e ha tutto per fare il calciatore di grande livello. Tecnicamente e fisicamente ha qualità, è un ragazzo per bene, non vedo difetti. La scelta di Parma ci ha resi contenti: è rimasto fuori ora qualche partita, credo ora sia pronto per rientrare, ha dimostrato di essere un titolare. Il percorso è giusto, nel giro di un anno, se continuerà così, sarà pronto per giocare nell'Inter".