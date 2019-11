ESCLUSIVA TMW - Bentancur: "Samp aveva ceduto Ramirez. Nandez, non parlo ora"

Gaston Ramirez l’arma in più della Sampdoria. Con Claudio Ranieri l’uruguagio è giocatore ritrovato. E pensare che poteva lasciare la Samp in estate. “Era arrivata un’offerta dagli Emirati Arabi che la società aveva accettato”, dice l’agente Pablo Bentancur in esclusiva a TuttoMercatoWeb.

E perché non si è trasferito?

“Perchè Gaston non voleva abbandonare la barca in difficoltà. Per fortuna è arrivato un allenatore con tanta esperienza che ha dato serenità ai calciatori e grande fiducia a Gaston”.

E ora può essere l’arma in più per la Samp...

“Sicuramente Gaston non ha paura di questi momenti difficili. Lo ha dimostrato. Sarebbe stato più facile andare negli Emirati quando la società aveva già accettato la richiesta anziché lottare per non retrocedere. Gaston ora gioca nel suo ruolo, sarà l’arma in più. Ma la Samp a gennaio dovrà lavorare sul mercato”.

Bryan Rodríguez in rampa di lancio, anche in Nazionale. A lui aveva pensato qualche club italiano.

“Dopo il Mondiale Under 20 che ha giocato bene ho ricevuto una proposta chiara e concreta da Cellino che è un presidente che capisce di calcio. In Italia stavo trattando anche con la Samp e il Torino. Ma poi è arrivata un’offerta dai Los Angeles Galaxy, troppo alta”.

Beh, potrebbe pensarci qualche big italiana in futuro...

“Beh, ha dimostrato di poter giocare con gente come Cavani e Suarez. Potrebbe giocare in qualsiasi big italiana. È un Ruben Sosa moderno”.

Diego Lopez e il Penarol, avanti insieme. Nonostante la chiamata di Cellino domenica scorsa...

“Ha un rapporto diretto con Cellino, ma aveva dato la sua parola al Penarol. E Diego la parola la mantiene. Poi è stato bravo a far crescere tanti calciatori, come ad esempio Bryan Rodriguez: è un grande allenatore”.

Bentancur, a Cagliari può scoppiare il caso Nandez. Tra il suo assistito e la società c’è qualche problema, che succederà?

“Per il momento no comment...”.

Dopo il Lugano leí ha scelto di lanciarsi in una nuova sfida. Il Bellinzona...

“Una nuova sfida dopo quella con il Lugano dove abbiamo vinto il campionato. Dopo il fallimento con il Presidente Giulini la squadra ha vissuto un momento molto difficile. Ora sto collaborando per cercare di vincere il campionato e riportare il Bellinzona dove merita”.