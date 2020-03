esclusiva Berggreen su Eriksen: "Deve capire l'Italia e convivere con la marcatura stretta"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Klaus Berggreen, l'ex calciatore danese che ha militato in Italia nel Pisa, nella Roma e nel Torino ha parlato del suo connazionale Eriksen e delle sue difficoltà d'ambientamento nel nostro campionato: "L'importante è dargli la possibilità di inserirsi. Lui si è fatto apprezzare in Inghilterra dove ci sono molte meno pressioni rispetto all'Italia. Ha bisogno di tempo per conoscere il vostro calcio, poi magari riesce a segnare su punizione e cambia tutto. Ho visto che ha preso una traversa, è stato sfortunato perché se segnava si sbloccava e era tutta un'altra cosa. Deve anche fare i conti con uno stress enorme che c'è nel calcio italiano, io lo so perché l'ho vissuto... Deve impararee il vostro calcio, in Italia siete più avanti tatticamente, sapete marcarlo stretto e lui deve essere pronto a questa situazione. Ma ha l'arma del tiro preciso e potente. Se segna, scatta la scintilla".

Qual è il suo ruolo ideale?

"In Nazionale è un 10. E corre anche parecchio, pure senza palla. Questo è un aspetto molto importante, corre più di dieci chilometri a partita. E' di grande aiuto per la squadra, si impegna tanto".