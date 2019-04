© foto di Marucci

Ieri ha ricevuto l'abbraccio dei tifosi del Pisa, nell'evento organizzato per ricordare la figura del presidente Romeo Anconetani ("giornata speciale, che accoglienza per me"). Poi, Klaus Berggreeen - ex centrocampista di Pisa, Roma e Torino - ha parlato del campionato italiano e della Juve: "Faccio il tifo per le italiane - ha detto a TMW - visto il mio affetto incredibile per l'Italia. Spero che l'arrivo di CR7 possa portare i bianconeri a vincere la Champions. Ronaldo fa la differenza, è un vincente. Quando lui vuole vincere, vince. Riesce a portare il suo carattere nelle sue squadre. Con l'Atletico Madrid ha vinto lui la partita, ha portato la squadra su un altro livello. Allegri? I tecnici italiani sono i migliori al mondo, tatticamente sono i più forti. In campionato faccio più il tifo per il Toro che spero possa entrare in Europa. E' sempre andato vicino, ora deve centrare l'obiettivo. Per i tifosi e la città tutta. Roma? Negli ultimi anni ha fatto bene però è una piazza difficile e se le cose ti vanno male la città quasi... ti ammazza. Ma sono convinto che uscirà dalla crisi e tornerà progressivamente ai vecchi livelli e sarà tra le prime quattro".

