esclusiva Bia: "Chiesa bell'affare bianconero. Juve-Napoli? Hanno perso tutti"

Giovanni Bia, agente, ha commentato a TMW il probabilissimo passaggio di Chiesa alla Juve: "E' un'operazione interessante da parte dei bianconeri che vista la formula hanno dimostrato capacità e fantasia. Per quanto riguarda i viola alla fine il mercato oggi è quello che è, e avere i soldi oggi o tra due anni cambia poco o nulla. L'importo è comunque importante. Chiesa porterà dinamismo alla Juve, darà vivacità e quella fame in contropiede che i bianconeri potrebbero non avere". Poi sul caso e caos campionato: "La Juve ha rispettato le regole, certo è bruttissimo vedere una sola squadra in campo. Potevano risolverla prima, mettendosi d'accordo per evitare questa situazione. Hanno perso tutti, brutta cosa da vedere".

