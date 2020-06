esclusiva Bini: "Lukaku? Gli servono 4-5 gare per la condizione. Mercato? 2 giocatori"

"Tutto sommato ho visto una buona Inter, poteva andare sul due a zero e la partita sarebbe cambiata". Graziano Bini, storico capitano nerazzurro cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno dopo l'uscita della squadra di Conte dalla Coppa Italia. "Dopo tre mesi di stop l'Inter è stata di livello apprezzabile, anche se naturalmente resta l'amarezza".

Alcuni big come Lukaku e Lautaro però non hanno inciso per niente...

"Lukaku ha una struttura fisica ben precisa e avrà bisogno di tempo per entrare in forma dopo questi tre mesi di stop. Credo che gli serviranno 4-5 partite. Lautaro era fuori dl gioco, gli manca il gol ma non voglio pensare che sia distratto dal Barcellona. Non lo penso".

Cosa manca per il definitivo salto di qualità?

"Si dovrà aspettare il mercato, serviranno 1-2 giocatori all'altezza".

In particolare dove interverrebbe?

"Se va via Lautaro è chiaro che va sostituito a dovere poi ci vuole un giocatore in mezzo al campo che sappia recuperare il pallone di fora, un Gattuso vecchia maniera per intendersi. E poi prenderei nche un esterno".