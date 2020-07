esclusiva Bini sull'Inter: "Un giorno di riposo in più è tanta roba. Lautaro? E' solo un momento"

vedi letture

Graziano Bini grande bandiera dell'Inter commenta le parola di Conte a proposito del calendario nerazzurro e delle avversarie che hanno goduto di un giorno di riposo in più: "Non ho approfondito la questione, ma quel che posso dire - spiega a TMW - è che un giorno di recupero è tanta roba... Se però la società non dice niente avrà i suoi motivi".

All'Inter è mancato il salto definitivo comunque...

"Se volevamo restare attaccati alla Juve ieri bisognava vincere però in ogni caso siamo sempre secondi. E come primo anno di Conte mi va bene. Per quel che riguarda le sue lamentele, in qualche dichiarazione esagera un po' però magari le fa in momenti di rabbia in cui si lascia scappare qualcosa di troppo".

Che momento è quello di Lautaro?

"Lautaro non avendo fatto gol, non ho visto Lautaro giù, in particolare nel match con la Spal. Gli manca il gol, sono momenti, è capitato anche a Riva o Boninsegna. La questione Barça non c'entra".

Come si colma il gap con la Juve?

"Serve comprare un centrocampista di quantità e forza fisica e due esterni di un certo livello".