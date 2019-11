ESCLUSIVA TMW - Bjelanovic: "L'Atalanta vorrà vendicarsi dell'andata"

Fonte: Dall'inviato Andrea Losapio

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L’ex attaccante di Atalanta e Genoa Sasa Bjelanovic intervistato da Tuttomercatoweb.com ha parlato della gara di ieri fra SPAL e Genoa, a cui ha assistito, e della sfida di questa sera fra Atalanta e Dinamo Zagabria di Champions League: “Una partita tipica delle squadre che lottano per non retrocedere. Equilibrata, tirata e decisa dagli episodi. La SPAL dopo il vantaggio pensava che la gara fosse finita e invece è stata punita subito alla prima disattenzione. Ho visto due squadre un po' in difficoltà sul piano del gioco e mi aspettavo qualcosa in più vista l’importanza dei punti. Per entrambe sarà dura non dico salvarsi, ma andare avanti così. Penso che entrambe abbiano bisogno di rinforzi”.

Atalanta-Dinamo di stasera è una partita decisiva. Con i croati che hanno complicato la propria qualificazione nell’ultimo turno

“Bisogna vedere come reagiranno dopo quanto accaduto contro lo Shakhtar quando in vantaggio per 3-1 e con la qualificazione in tasca si sono fatti rimontare e hanno rimesso tutto in discussione anche per il terzo posto. L’Atalanta ha delle possibilità e cercherà di vendicarsi della gara d’andata e dimostrare che quella è stata una partita che capita solo poche volte nella vita”.

Chi è la favorita?

“Dal punto di vista del gioco l’Atalanta sta facendo buone prestazione, la Dinamo viene da un pareggio con l’Hajduk in una gara dominata. Penso sarà una sfida aperta a ogni risultato con l’Atalanta leggermente in vantaggio perché giocano in casa. Avranno maggiori motivazioni rispetto all’andata”.

Come mai è finita la sua avventura all’Hajduk?

“È stata una mia decisione, ho fatto una valutazione molto ampia, considerando tutte le situazioni successe e che potevano succedere. Mi spiace, ma era l’unica decisione da prendere”.