ESCLUSIVA TMW - Bonato: "Giusto accontentare Boateng. Peccato, era il leader"

© foto di Federico De Luca

La notizia del giorno è stata certamente il passaggio in prestito di Boateng dal Sassuolo al Barcellona. "E' emersa evidentemente una situazione particolare ed è normale che il calciatore spinga per andare al Barça. Credo che il Sassuolo lo accontenterà, provando a portare a casa le migliori condizioni", dice a Tuttomercatoweb.com Nereo Bonato, ex ds dei neroverdi. "Per Boateng è una grande chance è non si può impedirgli questo trasferimento".

Che Sassuolo sarà senza di lui?

"La squadra subirà un contraccolpo. Era il leader del gruppo e qualcosa a livello di personalità il Sassuolo potrà risentire"

E dal punto di vista tecnico?

"Le migliori prestazioni del Sassuolo sono state con Boateng grazie alla sua intelligenza calcistica. Può fare il falso nueve o l'interno e ha sempre dato certezze ai compagni".

Il Barcellona che cosa ha visto in Boateng?

"Al Barça serviva un giocatore pronto che potesse essere utile nel turn-over. E che possa essere pronto anche per uno stadio come il Camp Nou. Conosce il campionato spagnolo e può essere un giocatore in grado di tamponare una necessità che magari verrà analizzata di nuovo in estate".

Nel frattempo il Sassuolo ha bloccato la cessione di Scamacca

"E' un giocatore che ha fatto un bel percorso a livello di nazionali giovanili e in più ha fatto esperienza anche all'estero. Credo che, vista la situazione di classifica, il Sassuolo potrà dargli spazio. Può diventare importante per il futuro".