esclusiva Bonetto sul prossimo mercato: "Situazione preoccupante, torniamo al 'baratto'"

Agente di lungo corso nel mercato italiano, Marcello Bonetto racconta per Tuttomercatoweb.com quella che a suo avviso sarà la sessione estiva. "La situazione generale è preoccupante, è difficile essere ottimisti. In questo momento l'aria è di crisi. Non scordiamoci che a livelli alti il mercato è stato gonfiato anche da cifre poco ragionevoli in relazione ai bilanci effettivi".

Una tematica sotto la lente d'ingrandimento.

"L'ultimo trend avrebbe comunque fatto implodere il mercato. Non c'era un irradiamento verso il basso sulle categorie inferiori, che potesse giustificarne la convenienza. E' stato solo a livello di alte squadre europee, cifre alte e non gestite quotidianamente. Il punto interrogativo complessivo riguarda però tutto il continente".

E può diventare il mercato degli scambi.

"Regrediamo ai primordi dell'economia, al 'baratto'. Uso il termine provocatorio, però è più semplice questo che tirar fuori del vil denaro. Il vantaggio delle plusvalenze 'fittizie' è il poterle ammortare negli anni. Se il cambio fosse 10 a 10, non ci sarebbe importanza, il cambiamento bilancistico lo dà il fatto di poterli ammortare. Gli scambi potranno avere una base reale più vera: può essere un modo di dare novità e prezzemolo alle squadre senza andar a fare pagamenti che alcuni non possono permettersi".

Torniamo ai tempi degli scambi tra le milanesi.

"C'era stato un periodo in cui Inter e Milan si scambiavano spesso calciatori. Allora andavano male all'Inter... E' un rischio tecnico ma che affronti obtorto collo".

In tutto questo sembra esser poco attenzionato il mondo dei settori giovanili.

"Dietro c'è anche tutta una parte giovanile che faticava in Italia sulla valorizzazione effettiva. Chiudendosi presto i campionati, i club avranno anche difficoltà nel valutare la crescita dei ragazzi. Che succederà? Le Primavere hanno giocato poco. Chi mettere in addestramento? Chi sotto contratto? Chi lasciare liberi?".