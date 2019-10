© foto di Andrea Rosito

Intervistato da SerieBnews.com l’agente Marcello Bonetto ha parlato di una delle rivelazioni del campionato di Serie B come Junior Messias del Crotone, giocatore classe ‘91 arrivato in cadetteria solo quest’anno: “Due anni fa era stato monitorato dalla Pro Vercelli e poi tesserato, ma ci furono due sentenze che non consentirono che questo andasse a buon fine. Junior era infatti extracomunitario e secondo alcuni cavilli non poteva essere tesserato da un club di Serie B, nonostante alcuni punti del regolamento dicessero l’opposto, quella fu una sentenza per evitare che lo stesso percorso del mio assistito potesse essere emulato per giungere in B. - continua Bonetto – Ha qualità importanti, è duttile ed è molto maturo, inoltre può ancora migliorare. In più non gioca da molto a calcio e per questo non è usurato nel fisico. Il suo sogno è arrivare in Serie A con la maglia del Crotone, sarebbe il coronamento di una favola. Credo che nella massima serie possa, per caratteristiche tecniche, giocarci benissimo anche se l’età non gioca a suo favore”.