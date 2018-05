ESCLUSIVA TMW - Bonfrisco: "Roma, mancano 2 rigori. VAR necessario in CL"

"Magari avessi avuto anche io il VAR a disposizione...". Inizia così l'analisi dell'ex arbitro Angelo Bonfrisco ai microfoni di TMW. Oggetto della chiacchierata è, ovviamente, la sfida di ieri sera fra Roma e Liverpool e la lunga coda di polemiche sull'operato di Skomina e dei suoi assistenti.

Dopo Agnelli, anche i dirigenti della Roma chiedono a gran voce l'introduzione del VAR in Champions League...

"Faccio un passo indietro. Aumentando le partite inevitabilmente aumentano gli errori e quindi le polemiche. Per questo personalmente condivido in pieno l'idea di coloro che vorrebbero il VAR anche in Europa. Purtroppo ci sono due correnti ben distanti, chi lo vuole subito e chi invece frena, e questo è un aspetto negativo in ottica futura. Personalmente credo che l'evoluzione debba andare avanti, è impossibile che in partite di Champions di questo livello non ci sia la tecnologia ad aiutare. Perché il Var questo è, uno strumento tecnologico che riduce i problemi".

Andando più nello specifico, come ha letto la direzione di gara di Skomina?

"Ci sono state due situazioni che avrebbero potuto cambiare il risultato, due situazioni che il VAR avrebbe risolto velocemente e senza troppe polemiche. Il fuorigioco di Dzeko non c'era, il conseguente rigore a mio avviso era netto e sarebbe stato giallo per Karius. L'altro caso invece è particolare: quella non era una potenziale occasione da gol, per me era già gol, estremizzando il concetto. Il portiere era a terra, la palla sarebbe entrata senza dubbio. Per questo dico che doveva essere rigore ed espulsione per Alexander-Arnold".

Chiusura con l'assistente di linea, altra figura che nel post partita abbiamo posto al centro delle polemiche. E' ancora utile la sua presenza?

"Faccio una premessa: quelli italiani sono veramente bravi, all'estero non vedo la stessa competenza. Il VAR anche in questo caso ha cambiato l'atteggiamento, l'approccio, gli assistenti di linea tendono giustamente ad aspettare prima di chiamare l'arbitro".